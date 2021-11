Présidentielle 2022 : Lee Jae-myung appelle Tokyo à s’excuser auprès des victimes du travail forcé

Photo : YONHAP News

Le candidat officiel du Minjoo à la présidentielle 2022, Lee Jae-myung, s’est prononcé sur l’indemnisation des victimes du travail forcé perpétré par le Japon pendant la Seconde guerre mondiale. En faveur desquelles la justice sud-coréenne a autorisé les reventes des avoirs du groupe japonais Mitsubishi Heavy Industries (MHI). Selon Lee, il est impossible d’empêcher l’exécution de ce verdict.Interrogé par un journaliste de Kyodo News, l’ex-gouverneur de la province de Gyeonggi a tenu ces propos, lors d’un débat organisé hier par le club des journalistes étrangers à Séoul. Dans la foulée, il a souligné l’importance de reconnaître un tel impératif avant de chercher une solution diplomatique d’autant plus qu’il est primordial pour le Japon de présenter ses excuses sincères aux victimes avant de les indemniser.Par ailleurs, Lee a fait référence à la Constitution qui impose une distinction rigoureuse entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire en Corée du Sud, contrairement au pays du Soleil-levant. Selon lui, si Tokyo accepte une telle différence et qu’il présente ses plus plates excuses, le dénouement plus raisonnable et réaliste de ce conflit entre les deux voisins ne serait pas à exclure.Enfin, le prétendant du parti au pouvoir à la présidence a proposé de dissocier deux approches en faveur de l’amélioration des relations bilatérales : les sujets historico-politiques dont le conflit territorial et les échanges sociaux et économiques. Et de souhaiter que le Japon prenne exemple sur l’attitude de l’Allemagne vis-à-vis des autres pays européens après la Seconde guerre mondiale.