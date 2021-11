Le projet de loi « BTS » fait objet d’un débat parlementaire intense

Photo : YONHAP News

Alors que des voix s’élèvent pour l’exemption du service militaire des membres de Bangtan Boys (BTS) et d’autres vedettes de renom international, la commission parlementaire en charge du dossier n’a pas réussi à trouver un terrain d’entente sur le projet de révision de la loi concernée.Les partisans de ce texte met en valeur la contribution de la star internationale à la promotion de l’image du pays à l’étranger, notamment après qu’il ait remporté trois prix, dont le plus prestigieux, le trophée « Artist of the Year » aux American Music Awards.En revanche, les réfractaires avancent, eux, la difficulté d’ériger des critères objectifs comme les Jeux olympiques pour le cas des sportifs ou les concours internationaux pour les musiciens classiques. Ils mentionnent également la frustration que les jeunes lambda, en âge d’aller à l’armée, pourrait éprouver.En effet, le ministère de la Défense a déjà donné son avis, de facto, contre cette révision, en prônant la prudence. Ainsi, les députés ont décidé de poursuivre leurs discussions après avoir recueilli les opinions de citoyens et d’experts.Si la loi sur le service militaire n’est pas révisée, l’aîné des membres de BTS, Jin, né en 1992, sera appelé sous les drapeaux d’ici 2023.