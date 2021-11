Le gouvernement ambitionne de faire de l’hydrogène la première source énergétique d’ici 2050

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a affiché son objectif de faire de l’hydrogène la première source énergétique du pays d’ici 2050, qui devrait représenter respectivement 33 % et 23,8 de la consommation et de la production d’énergie.L’exécutif a dévoilé, aujourd’hui, « le 1er plan d’action pour la transition d’hydrogène» au cours de la 4e réunion de la commission de l’économie d’hydrogène présidée par le Premier ministre Kim Boo-kyum.Plus précisément, l’administration projette de ne fournir, d’ici 2050, que d’hydrogènes propres, produits par des centrales aux énergies renouvelables ou doté d’un filtre d’émissions de gaz à effet de serre.Le plan prévoit également d’assurer avant cet échéance une quarantaine de pays exportateurs d’hydrogènes et d’augmenter les infrastructures liées à cette alternative aux énergies carbonées. Et d’installer plus de 2 000 bornes de recharge d’hydrogène à travers le pays.En parallèle, l’exécutif approfondira des recherches et développement en la matière et créera une école en master spécialisée en la fusion d’hydrogène.L’Etat s’attend à des retombées économiques à hauteur de 1 319 milliards de wons, l’équivalent de 985 millions d’euros, à la création de 567 000 emplois ainsi qu’à la réduction de plus de 200 millions de tonnes de gaz à effet de serre.