Séoul publie une sélection des 100 plus beaux paysages nocturnes

Photo : Getty Images Bank

La ville de Séoul a publié en ligne, aujourd’hui, une sélection de 100 sites de la capitale réputés pour leur vue nocturne. L’album est divisé en cinq parties. Il s'agit de la première édition du genre depuis 2011.Pour la partie du centre-ville sont présentés notamment les palais de Gyeongbokgung, de Changdeokgung et de Deoksoogung tout comme les allées qui longent le parc Naksan.Au nord-est de la capitale sont sélectionnés le Dongdaemun Design Plaza (DDP), le pavillon de Palgak au mont Maebong ou les allées qui entourent le quartier de Seongbuk.Pour la partie sud-est, la municipalité a choisi le pont Olympique, l'île de Sebit, le pont du lac de Jamsil, et la Lotte World Tower, entre autres.Quant au sud-ouest, la ligne de gratte-ciel à Yeouido, l'île accueillant le siège de la KBS, Gocheok Sky Dome et l'Assemblée nationale a été sélectionnée, tandis que le stade et le pont de la Coupe du monde et le parc d'Indépendance de Seodaemun, une place commémorative de la libération du pays du joug japonais, ont représenté le nord-ouest de la capitale.Vous pouvez visionner ces beaux paysages nocturnes sur le site urban.seoul.go.kr.La municipalité a annoncé que ces images pourraient également servir de données aux politiques urbaines ou de matériaux aux études.