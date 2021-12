COVID-19 : le nombre de patients victimes de formes graves à son plus haut niveau

Photo : YONHAP News

3 032 nouveaux cas de COVID-19 ont été recensés au cours des dernières 24 heures, dont 76 % à Séoul et dans sa couronne.Le nombre de patients victimes de formes graves a lui aussi progressé de 32 sur une journée, atteignant 661 personnes. Le chiffre n’a jamais été aussi élevé depuis la première apparition de l’épidémie en Corée du Sud, en janvier 2020.Le pays a également enregistré 44 décès supplémentaires, portant désormais à 3 624, le total cumulé de morts liés au coronavirus, avec un taux de létalité de 0,81 %. Côté vaccination, 82,9 % des habitants ont reçu au moins une dose, 79,9 % les deux injections. Et le taux d’occupation des lits de soins intensifs s’élève à 78,5 % dans tout le territoire, et est très élevé dans la capitale avec 91 %.Le Premier ministre continue d’alerter sur la gravité de la situation. Lors du conseil des ministres hebdomadaire qu’il a présidé lui-même, Kim Boo-kyum a d’emblée appelé ses concitoyens à annuler ou repousser leurs rassemblements jugés non essentiels.Le chef du gouvernement a alors affirmé que le pays était à un nouveau tournant important de la vague épidémique avec l'apparition du nouveau variant Omicron. Et de demander à tous les ministères de resserrer l’étau pour contenir sa propagation.