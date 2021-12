La précampagne présidentielle continue de s’installer

Photo : YONHAP News

A un peu plus de trois mois du scrutin, la précampagne présidentielle s'installe peu à peu. Les partis politiques et leurs candidats continuent de présenter leurs promesses électorales.Au Minjoo, le parti au pouvoir, Lee Jae-myung est revenu aujourd’hui sur l’un de ses principaux engagements. Il s’agit de ce qu’il appelle « la taxe sur les propriétés nationales, bâties ou non bâties ». L’enjeu est d’imposer les plus-values de leur vente. Dans une interview avec la presse, il a pourtant annoncé son intention de ne pas l’adopter si la majorité de ses concitoyens s’y opposait.Celui qui brigue la succession de Moon Jae-in à la Cheongwadae a également affirmé souhaiter introduire l’indemnisation légale des absences au travail pour maladie. Il a également engagé aujourd’hui quatre jeunes experts dans son comité de campagne. Parmi eux un développeur en intelligence artificielle et un spécialiste de données.Son concurrent du camp d’en face, Yoon Seok-youl, poursuit sa tournée dans la province de Chuncheong pour la troisième journée consécutive. Aujourd’hui, le candidat du Parti du pouvoir du peuple (PPP) a visité le musée de l’Indépendance à Cheonan, et l’université polytechnique à Asan, où il a écouté les jeunes sur les politiques de l’emploi.La crise interne au sein de cette principale force de l’opposition est loin d’être terminée. Pour rappel, elle a été amorcée par le bras de fer entre le candidat et le patron du parti Lee Jun-seok.