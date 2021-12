L’OCDE maintient sa prévision de croissance sud-coréenne à 4 % en 2021

Photo : YONHAP News

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) se veut optimiste pour l’économie sud-coréenne.Dans un rapport publié hier, elle a en effet maintenu, pour cette année, sa prévision de croissance de septembre, à 4 %, et l’a relevée, pour 2022, à 3 %, soit 0,1 point de plus que son estimation d’il y a trois mois.L’institution, basée à Paris, a détaillé que dans le pays du Matin clair, les restrictions sanitaires s’étaient assouplies grâce à sa rapide campagne de vaccination contre le COVID-19. Et d’ajouter que les exportations et les investissements se portent mieux, et que la consommation et le marché de l’emploi devront reprendre des couleurs, en particulier dans le secteur tertiaire.L’OCDE a pourtant indiqué que l’inquiétude grandissait quant à la stabilité des marchés financiers, en raison de la flambée des prix de l’immobilier et de l’endettement des ménages.Sur l’inflation, dont l’évolution est scrutée avec une attention particulière, le club, dit des pays riches, table désormais sur une poussée de 2,4 % pour cette année, contre 2,2 % attendus en septembre. A propos de l’économie mondiale, l’organisation anticipe une croissance de 5,6 % cette année et 4,5 % en 2022.A noter que ses prévisions ne tiennent pas compte de l'émergence du variant Omicron du coronavirus.