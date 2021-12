COVID-19 : nouveau record de cas quotidiens

Photo : YONHAP News

L’épidémie de coronavirus s’emballe et un nouveau record de contaminations quotidiennes a été enregistré.A en croire les autorités sanitaires, en l’espace de 24 heures, un total de 5 266 nouveaux cas positifs ont été répertoriés, 143 de plus que la veille. Le nombre de patients victimes de formes graves a lui aussi atteint son plus haut niveau avec désormais 733 individus.Du côté des soins à domicile, 11 100 malades sont traités chez eux, soit une hausse de 930 sur une journée.Les hôpitaux sont débordés face à l’afflux de patients. Le taux d’occupation des lits en soins intensifs franchit le cap des 90 % à Séoul et 80 % dans tout le pays.Face à une telle situation, la ville de Séoul s’active pour trouver plus de 1 400 lits supplémentaires dans les hôpitaux municipaux et privés. Et des concertations interministérielles se poursuivent pour décider un nouveau tour de vis sanitaire. Les résultats seront dévoilés, demain, au plus tôt.