Suh Hoon et Yang Jiechi mènent une concertation pour la fin officielle de la guerre de Corée

Photo : YONHAP News

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison bleue, Suh Hoon, en visite à Tianjin en Chine, s’est entretenu avec Yang Jiechi, membre du bureau politique du Parti communiste chinois. Ils se sont retrouvés pour la première fois en 15 mois. Leur précédente rencontre a eu lieu à Busan en août de l’année dernière.Suh Hoon a demandé la coopération de Pékin pour réaliser une dénucléarisation complète dans la péninsule coréenne et y faire régner la paix en permanence. En réponse, Yang Jiechi a souligné l’importance de la communication stratégique vu le bouleversement de la situation géopolitique. Et d’ajouter que les deux pays ont montré l’exemple à suivre dans le développement des relations de nation à nation, en mettant en pratique le principe de coexistence pacifique.Lors de ce tête-à-tête, les deux hommes se sont concertés sur l’initiative sud-coréenne de décaler la fin effective de la guerre de Corée. L’occasion de partager les avancées réalisées entre Séoul et Washington, au sujet de la finalisation du texte de cette déclaration. Et de discuter les modalités de coopération pour faire revenir la Corée du Nord à la table ronde sur la clôture officielle du conflit fratricide.Reste maintenant à savoir quelle position la Chine prendra concrètement. L’empire du Milieu fait partie des pays signataires de l’armistice de la guerre de Corée, mais tâche, cependant, de maintenir son influence sur la péninsule.D’autres sujets de discussion ont été évoqués : la visite du président Xi Jinping à Séoul, les Jeux Olympiques d’hiver 2022 à Pékin, le 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux nations l’année prochaine, ou encore la stabilisation de l’approvisionnement de solution aqueuse d’urée en provenance de la Chine vers la Corée du Sud.