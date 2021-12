Photo : KBS News

Le temps était froid et sec en ce vendredi 3 décembre. Le soleil a, cependant, rayonné sur la quasi-totalité du territoire, réchauffant ainsi les habitants de la péninsule. Quelques nuages ont couvert le sud-ouest du pays. Dans l’après-midi, le mercure indiquait 4°C à Séoul, 8°C à Daegu et à Gangneung, ou encore 12°C et 14°C, respectivement, à Busan et Jeju.Ce weekend s’annonce agréable, avec des températures variant entre 6°C et 15°C, accompagnées d’un grand ciel bleu. Ces prévisions sont attendues jusqu'à mardi matin et le retour de la pluie.