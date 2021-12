H5N1 : un nouveau cas confirmé dans une ferme de poules pondeuses dans le sud-ouest

Photo : YONHAP News

La grippe aviaire H5N1 a été détectée dans un élevage de poules pondeuses, situé à Yeongam, dans la province de Jeolla du Sud.Un nouveau cas a été ainsi confirmé, hier, dans cette exploitation qui compte environ 36 000 volailles. Il s’agit de la 2e infection identifiée dans une ferme de poules pondeuses et de la 11e touchant la filière avicole locale cette année.Dans ce contexte, les autorités sanitaires ont décidé de renforcer la stratégie d’échantillonnage pour un dépistage rapide de la grippe aviaire. Par conséquent, les fermes de plus de 30 000 et 50 000 volailles doivent prélever respectivement 30 et 40 échantillons contre 20 actuellement.De plus, des contrôles spéciaux d’urgence seront effectués, à partir d’aujourd’hui, auprès des élevages de poules pondeuses. Ils concerneront prioritairement neuf zones situées dans 16 villes et régions où la concentration des basses-cours est très élevée. Par ailleurs, des campagnes de sensibilisation contre cette épizootie seront déployées auprès des aviculteurs dans l’ensemble du pays.