« Squid Game » nominée dans trois catégories aux Critics' Choice Movie Awards

Photo : YONHAP News

La série originale sud-coréenne sur Netflix « Squid Game » vient d’obtenir trois nominations aux Critics' Choice Movie Awards, dont les récompenses sont décernées par le jury de la Broadcast Film Critics Association (BFCA).Après avoir été primée aux Gotham Awards, organisés par Independent Filmmaker Project (IFP), l'oeuvre à succès de Hwang Dong-hyuk, figure dans les catégories « meilleure série dramatique » et « meilleure série en langue étrangère ».Dans la première catégorie citée, « Squid Game » sera en lice avec sept autres candidats, dont « Succession » de HBO, « This Is Us » de NBC et « Yellowjackets » de Showtime.Quant à Lee Jung-jae, qui a tenu l’un des principaux rôles dans « Squid Game », il tentera de remporter le prix du « meilleur acteur de série dramatique », face à Mike Colter, Brian Cox, Billy Porter, Sterling K. Brown et Jeremy Strong.Les lauréats de la 27e édition des Critics' Choice Awards seront connus le 9 janvier prochain.