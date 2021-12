OMP des Nations unies : Séoul organise la visioconférence ministérielle

Photo : YONHAP News

Comme prévu, le gouvernement de Séoul organise aujourd’hui et demain la conférence ministérielle des Nations unies sur les opérations du maintien de la paix, par liaison vidéo. Avec pour thème principal : le renforcement des capacités technologiques et médicales. La Corée du Sud est le premier pays d’Asie à accueillir cette plus grande rencontre internationale sur la paix et la sécurité.Les chefs de la diplomatie et de la défense de 155 pays membres du Comité spécial des opérations de maintien de la paix (C-34), rattaché à l’Assemblée générale de l’Onu, peuvent y être invités. Jusqu’à ce midi, de hauts responsables, ministre ou vice-ministre de 76 Etats se sont inscrits pour leur prise de parole virtuelle. Ils en profiteront pour présenter les promesses de leur pays respectif pour contribuer au renforcement des opérations.En ce premier jour, une cérémonie d’ouverture et deux sessions sont au rendez-vous. Le patron de l’organisation internationale Antonio Guterres doit s’y exprimer à distance. Deux autres sessions sont prévues, demain.Le pays du Matin clair devait ouvrir la réunion à l’origine en présentiel avec la participation des délégations d’une centaine de nations, avant de revenir sur son projet à cause de la propagation du nouveau mutant Omicron du COVID-19.La Corée du Sud a adhéré à l’Onu en 1991. Deux ans plus tard, elle a commencé à prendre part aux opérations, en dépêchant sa première unité du génie en Somalie. Actuellement, elle est le 10e pays contributeur financier et le 37e en termes de troupes.