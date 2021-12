Moon Jae-in en visite d’Etat en Australie la semaine prochaine

Photo : YONHAP News

Le président Moon Jae-in effectuera une visite d’Etat en Australie du 12 au 15 décembre. Il sera le premier chef d’Etat étranger à fouler les terres du pays d’Océanie depuis le déclenchement de la pandémie de COVID-19. Une annonce faite hier par la Cheongwadae.Le palais présidentiel a détaillé que son locataire entamera son voyage à Canberra. Au programme : entretien en tête-à-tête avec le Premier ministre Scott Morrison et rencontre avec les anciens combattants de la guerre de Corée, entre autres.Moon se dirigera ensuite vers Sydney, où il échangera avec les entrepreneurs locaux sur les chaînes d’approvisionnement en minerais.La porte-parole de la Maison bleue Park Kyung-mee a tenu à évoquer le moment symbolique de ce déplacement présidentiel, qui intervient lors du 60e anniversaire, cette année, de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales.Et d’ajouter qu’il permettra aux deux Etats, partageant les valeurs universelles, de hisser leurs liens au niveau du partenariat global et stratégique et d’élargir leur coopération dans divers domaines. Park a alors mentionné les technologies destinées à atteindre la neutralité carbone, l'économie hydrogène, l’industrie de l’armement ou encore l’aérospatial. Sans oublier le processus de paix dans la péninsule.