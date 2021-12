Neutralité carbone : Séoul, Pékin et Tokyo créent un « Dialogue politique »

Photo : KBS News

Les ministres sud-coréen, chinois et japonais de l’Environnement se sont retrouvés, hier par liaison vidéo, pour leur réunion annuelle. L’enjeu de cette conférence, organisée depuis 1999, par les trois pays, tour à tour, est de faire front commun pour lutter contre la crise écologique dans la région.A l’issue de leurs discussions, la sud-Coréenne Han Jeoung-ae, le Chinois Huang Runqiu et le Japonais Tsuyoshi Yamaguchi ont adopté leur troisième plan d’action commun à l’horizon 2025. Il s’agit pour l’essentiel de lancer un « Dialogue politique sur la neutralité carbone ».Le nouveau dispositif permettra aux trois puissances économiques d'Asie du Nord-est d’échanger sur leurs politiques, leurs technologies ou encore leurs systèmes concernés.Le plan porte également sur les moyens de coopération trilatérale dans un total de huit domaines dont l’’amélioration de la qualité de l’air, l’économie circulaire et la biodiversité.