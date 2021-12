L’achat en ligne d’urée autorisé à compter d’aujourd’hui

Photo : YONHAP News

A partir d’aujourd’hui, il est possible d’acheter en ligne la solution aqueuse d’urée. Le gouvernement a pris cette décision, hier, lors d’une réunion interministérielle consacrée à la lutte contre la pénurie de ce composé chimique.Selon le ministère de l'Economie et des Finances, seuls les produits finis importés peuvent être vendus sur Internet, tandis que ceux fabriqués localement que s’écouleront que dans des stations d’essence comme actuellement. L’exécutif prévoit de diversifier les canaux de distribution, et notamment d’en installer dans les supermarchés.Les importateurs sud-coréens disposent actuellement de 6,9 millions de litres en stock Et Et 7 millions de litres supplémentaires leur seront livrés d’ici la fin de l’année.Par ailleurs, afin de contrôler de façon plus efficace l’offre de la solution aqueuse d’urée pour en proposer à un plus grand nombre de demandeurs, la commande est limitée à 20 litres par jour auprès de 400 stations-services dans l’ensemble du pays.Le gouvernement ne relâche pas ses efforts pour diversifier les fournisseurs de ce produit chimique autres que la Chine. En effet, l’Indonésie est prête à en exporter pour véhicule 10 000 tonnes au maximum. La Corée du Sud comptabilise désormais un total de 48 000 tonnes de solution d’urée pour véhicule d’ici février prochain pour plus de sept mois de réserves.