CSIS : « un réacteur du site nord-coréen Yongbyon est en train de fonctionner »

Photo : YONHAP News

Le site nucléaire de Yongbyon en Corée du Nord serait en fonctionnement, en ce moment même.C’est en tout cas ce qu’a avancé, hier, le groupe de réflexion américain, le Centre pour la stratégie et les études internationales (CSIS), sur son site web dédié à la Corée du Nord, Beyond Parallel, en s’appuyant sur les imageries infrarouges prises par des satellites le 12 septembre, le 23 octobre et le 16 novembre.D’après ces clichés, l'eau chaude est évacuée du système de refroidissement du réacteur de 5 MW du principal complexe nucléaire nord-coréen. Et il est probable que les barres de combustible irradiées pendant la remise en service du réacteur seront, par la suite, envoyées au laboratoire de radiochimie. Elles y seront retraitées afin de fournir du plutonium, la matière nécessaire pour fabriquer des bombes atomiques.Cependant, le CSIS a tempéré ses conclusions en jugeant difficile de confirmer ces hypothèses seulement avec des images infrarouges.