Sondage : Lee Jae-myung et Yoon Suk-yeol toujours au coude-à-coude

Photo : YONHAP News

A moins de trois mois de la présidentielle, les deux candidats favoris des sondages se situent dans un mouchoir de poche. D’après un nouveau baromètre, l’écart entre eux ne dépasse pas un point.Les Jae-myung du Minjoo et Yoon Suk-yeol du Parti du pouvoir du peuple (PPP) sont respectivement crédités de 33,7 % et 34,2 % des intentions de vote. Le candidat du parti au pouvoir a ainsi affiché un léger recul par rapport à la fin novembre, son adversaire de la principale force de l’opposition n’est pas parvenu à creuser l’écart.Les quadragénaires et les plus de 60 ans croient toujours les promesses de Yoon. Mais les 20-29 ans sont un électorat plus volatil. Leur confiance envers les deux hommes reste toujours inférieure à la moyenne. 37 % des électeurs sont encore indécis, une légère hausse par rapport au dernier sondage.En ce qui concerne les « petits » candidats, Sim Sang-jung du Parti de la justice fait jeu égal avec Ahn Cheol-soo du Parti du peuple, avec 4,8 %. Quant à Kim Dong-yeon du mouvement « Nouvelle vague », il a recueilli 1 %.Le sondage a été réalisé, du 17 au 19 décembre, par l’institut Hankook Research pour la KBS. Un échantillon de 1 000 hommes et femmes de plus de 18 ans de tout le pays ont été sondés à l’aide des numéros virtuels de téléphone mobile. Le niveau de confiance est de 95 % avec une marge d’erreur de plus ou moins 3,1 points. Le taux de réponse s’élève à 20,4 %. Plus de détails sont disponibles sur le site web de la KBS.