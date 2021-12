Fukushima : Séoul convoque un officiel japonais pour contester le projet de rejet de l’eau contaminée

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a exprimé ses vifs regrets après que la compagnie d’électricité de Tokyo (Tepco) ait lancé ses premiers préparatifs pour rejeter dans le Pacifique les eaux issues du refroidissement des réacteurs endommagés de Fukushima, après le séisme survenu en mars 2011.Petit rappel : Tepco a déposé, mardi, une demande à l’Autorité de régulation du nucléaire (ARN) de son pays, visant à obtenir l’autorisation de déverser les eaux contaminées de sa centrale.Au ministère sud-coréen des Affaires étrangères, le directeur général chargé de la diplomatie liée au changement climatique, à l’environnement et aux affaires scientifiques, Lee Dong-gyu, a alors convoqué, mercredi, le conseiller aux Affaires économique à l’ambassade du Japon à Séoul, Daisuke Namioka, pour protester vivement contre cette démarche.Selon un responsable du ministère, une lettre exprimant la préoccupation et la position de la Corée du Sud lui a été remise dans le but de faire parvenir cette missive au gouvernement nippon.D’après la même source, Séoul va continuer à communiquer et concerter sur ce sujet avec les organismes locaux concernés aussi bien qu’avec la communauté internationale, y compris notamment l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).