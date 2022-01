L’album « BTS, THE BEST » se vend à plus d’un million d’exemplaires au Japon

Photo : YONHAP News

Un nouveau record. Les Bangtan Boys ont vu leur album de compilation « BTS, THE BEST » enregistrer 1 002 000 exemplaires de ventes accumulées jusqu’au 2 janvier, selon les données hebdomadaires du classement musical japonais Oricon.Selon ce classement, BTS est devenu le premier artiste à avoir dépassé le million de ventes au Japon en 17 ans et neuf mois, à savoir depuis 2004, année durant laquelle le groupe britannique Queen avait réalisé cet exploit. Le boys band sud-coréen fait désormais partie des 14 chanteurs ou groupes de musique étrangers qui ont franchi cette barre dans toute l’histoire du palmarès nippon.« BTS, THE BEST » est un album de compilation sorti en juin dernier qui contient les 23 meilleurs titres présentés par le septuor dirigé par RM sur l’Archipel.Pour rappel, l’an dernier, BTS s’est hissé en tête du classement annuel d’Oricon. Une première en 37 ans pour un artiste étranger depuis Michael Jackson en 1984.