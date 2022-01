Indice de l’intégrité publique : la Corée du Sud, en tête des pays d’Asie

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud est estimée la plus performante parmi les nations asiatiques dans la lutte contre la corruption. C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui sa Commission de la lutte anti-corruption et des droits du citoyen (ACRC).Selon l’ACRC, le pays du Matin clair a obtenu un score de 8,09 sur 10 de l’indice de l’intégrité publique (IPI) dans « l’évaluation de l’IPI 2021 » publiée par le Centre de recherche européen pour la lutte contre la corruption et le renforcement de l’Etat (ERCAS). Il s’est hissé au premier rang des pays d’Asie et est arrivé au 18e rang dans le classement mondial.Basé à Berlin, l’ERCAS mesure l’IPI par pays, en utilisant les données publiques disponibles dans six domaines pour évaluer leur indépendance judiciaire, la participation citoyenne, la liberté de la presse, la capacité de maîtriser la corruption dans l’administration, le budget et enfin le marché. Cette institution en publie les résultats tous les deux ans depuis 2015.La Corée du Sud a évolué au fil des années, à savoir, au 23e rang mondial (avec une note de 8,04) en 2015, au 24e (8,02) en 2017, au 20e (8,33) en 2019, pour grimper au 18e rang (8,09) en 2021. L’an dernier, en Asie, derrière elle, viennent le Japon en 22e position, la Malaisie en 40e, la Thaïlande en 41e et les Philippines en 52e.Dans le détail, le pays du Matin clair arrive en tête concernant l’ouverture du commerce, mais arrive en 12e place pour l’e-citoyenneté, en 21e pour la charge administrative, en 26e pour la transparence du budget de l’Etat, en 34e pour la liberté de la presse et en 48e pour l’indépendance de la justice.