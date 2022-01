Les candidats au scrutin national poursuivent les meetings électoraux de petite envergure

Photo : YONHAP News

Lee Jae-myung est allé aujourd’hui à la rencontre des habitants de l’arrondissement de Nowon dans le nord-est de Séoul.Le candidat du Minjoo au pouvoir a alors échangé avec eux sur les projets de reconstruction de vieux immeubles d’appartements. Il leur a promis de faire en sorte que ces projets soient menés plus rapidement que sous l’administration du président sortant, et de façon à mieux satisfaire leurs exigences, s’il remportait l’élection.Nowon est l’un des arrondissements situés au nord du Han qui serpente la capitale. Ils sont considérés comme étant relativement moins développés par rapport à ceux au sud du fleuve.Dans le camp de l’opposition, le postulant de sa principale force, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), s’est exprimé devant une association des universitaires spécialisés en administration. A cette occasion, Yoon Suk-yeol s’est engagé à réorganiser la Cheongwadae, en réduisant le nombre de ses différents postes et par conséquent en priorisant leurs fonctions.L’ex-procureur général de Moon Jae-in a également annoncé qu’il respecterait les résultats de l’audition de confirmation parlementaire pour nommer officiellement les ministres ou les hauts magistrats. Actuellement, ce n’est pas forcément le cas.S’agissant des deux petits candidats, Sim Sang-jung du Parti de la justice et Ahn Cheol-soo du Parti du peuple, la première a soudainement suspendu hier sa campagne. La raison : les sondages continuent à la placer dernière parmi les quatre prétendants. Consciente de la gravité de la situation, son équipe de campagne a décidé de démissionner. Quant au second, il a fustigé les promesses électoralistes de Lee et Yoon pour « acheter les voix » des jeunes. Ahn a également proposé des débats télévisés à trois avec eux.