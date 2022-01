Sanctions américaines : Pyongyang s’indigne

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a réagi avec colère aux nouvelles sanctions des Etats-Unis à son encontre.Dans un communiqué publié aujourd’hui par la KCNA, l’agence de presse officielle de l’Etat communiste, le porte-parole de son ministère des Affaires étrangères a défendu les récents tirs de missiles répétés. Il a alors mis en avant que son pays les effectuait dans le cadre de son projet de développement de nouvelles armes, qui a pour but de moderniser les capacités de défense, et non de viser une nation ou une force particulière.La voix de la diplomatie nord-coréenne a alors reproché à Washington d’envenimer délibérément la situation en prenant des mesures punitives, voire en saisissant le Conseil de sécurité des Nations unies. Et d’ajouter que l’administration Biden met en cause l’exercice légitime du droit à l’autodéfense de Pyongyang et que cela constitue une provocation flagrante.Le diplomate a également indiqué que le royaume ermite ne renoncerait pas à ce droit et que si les Etats-Unis continuaient à adopter une telle attitude de confrontation, il n’y aurait pas d’autre choix que d’y réagir plus fortement et vigoureusement.Pour rappel, mercredi, au lendemain du nouvel essai balistique de Pyongyang, le Trésor américain a inscrit sur sa liste noire six nord-Coréens, un ressortissant et une entité russes impliqués dans le programme d’armes de destruction massive du régime communiste.Et l’ambassadrice américaine à l’Onu Linda Thomas-Greenfield a évoqué le fait que celui-ci a lancé six missiles balistiques depuis septembre dernier, et a demandé à l’organisation mondiale d’imposer elle aussi des sanctions supplémentaires.