Photo : YONHAP News

Le secrétaire d’Etat américain estime que la Corée du Nord enchaîne les tirs de missiles pour attirer l’attention et qu’elle pourrait les renouveler. Antony Blinken a tenu ces propos hier sur la chaîne d'information MSNBC.Le numéro un de la diplomatie américaine a une nouvelle fois affirmé que son pays était toujours prêt à dialoguer avec le régime de Kim Jong-un, sans condition préalable et à engager une dénucléarisation totale de la péninsule. Avant de rappeler que Washington n’a aucune intention hostile à l’égard du Pyongyang et a proposé à celui-ci de renouer le dialogue, jusqu’ici sans réponse.Blinken a également reconfirmé que les essais balistiques violaient les résolutions onusiennes et que les Etats-Unis se concertaient sur ce dossier avec la Corée du Sud et le Japon.