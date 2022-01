COVID-19 : augmentation de la jauge des rassemblements privés à six personnes

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a décidé de prolonger le dispositif actuel de distanciation sociale de trois semaines pour maintenir les horaires d’ouverture à 21h pour les établissements à haute fréquentation tels que les restaurants et les cafés.En revanche, l’exécutif voulait prendre en compte la longue et difficile période durant laquelle la population a enduré les mesures restrictives maintenues à haut niveau. Ainsi, il a relevé la jauge des rassemblements privés de quatre à six personnes. Le Premier ministre Kim Boo-kyum a présenté, ce matin quelques points-clés des mesures sanitaires contre le COVID-19.En amont des congés du Nouvel an lunaire qui tombent cette année fin janvier, le chef du gouvernement a demandé aux citoyens de renoncer à la pratique traditionnelle, à savoir la visite de la ville natale, la grande réunion familiale et la rencontre entre amis. Tout en se disant navré, il a appelé la population à respecter les mesures de précaution sanitaire pour assurer la sécurité de la communauté et accueillir un printemps plein d’espérance.Par ailleurs, le Premier ministre a précisé que le gouvernement présenterait aujourd’hui les modalités de la révision totale du système actuel de lutte sanitaire pour l’améliorer, notamment en termes de « vitesse » et d’« efficacité » avec l’objectif de mieux faire face à une éventuelle vague déferlante du variant Omicron.Ce n'est pas tout. Un changement a été annoncé concernant ceux qui entreront sur le territoire sud-coréen depuis l’étranger. A compter du 20 janvier prochain, la durée de validité des tests pré-embarquement passera de 72 heures à 48. Il sera donc demandé aux voyageurs de présenter le résultat négatif d’un test PCR de moins de deux jours avant de quitter leur pays de départ. Par ailleurs, une fois arrivés en Corée du Sud, ils devront se déplacer à bord de leur propre voiture ou bien dans les moyens de transports dédiés à cette fin, dits « bus, taxi ou train sanitaires ».Pendant ce temps-là, le bilan quotidien reste supérieur au seuil des 4 000 cas supplémentaires pour le troisième jour consécutif. En 24 heures, le pays en a enregistré 4 542. Ce chiffre contient 409 cas d’origine importée, soit le plus haut niveau depuis le début de la pandémie.Quant au nombre des patients dans un état grave ou critique, il s’établit à 659, soit une baisse de 42 malades en un jour. Et le taux d’occupation des lits en soins intensifs est tombé à 37 % pour laisser 1 120 lits disponibles. A minuit entre jeudi et vendredi, 16 292 personnes se soignaient à leur domicile. Le pays a déploré 49 nouveaux décès en un jour, ce qui porte le taux de létalité à 0,92 %.