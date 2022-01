Le Minjoo et l’exécutif prévoient de lever la restriction de vastes zones protégées militaires

Photo : YONHAP News

Le Minjoo, le parti au pouvoir, et le gouvernement se sont mis d’accord pour lever la restriction sur 9,05 millions de m² de zones protégées des installations militaires à proximité de la frontière intercoréenne, situées dans la province de Gyeonggi, celle de Gangwon et dans la ville d’Incheon. La superficie totale est trois fois plus grande que celle de Yeouido, l’île sur le fleuve Han où se trouvent l’Assemblée nationale, le quartier financier et la KBS.Park Wan-ju, le député et chef de la commission de la politique de la formation présidentielle, a annoncé cette nouvelle lors d’un briefing tenu ce matin après la concertation avec le gouvernement. Selon lui, le Minjoo et l’exécutif étaient sensibles aux gênes et préjudices subis par les habitants et les collectivités locales des zones protégées en question. Ils ont ainsi décidé de lever la restriction sauf pour les secteurs indispensables pour assurer la protection des bases militaires.Par ailleurs, ils ont décidé de l’alléger en déclassant 3,69 millions de m² de « zones protégées contrôlées » comme « zones protégées limitées ». Elles sont situées à Cherwon dans la province de Gangwon, à Gyeodong dans la ville d’Incheon ainsi qu’à Yangju, Gwangju et Seongnam dans la province de Gyeonggi. Il est désormais possible d’y construire des nouveaux bâtiments en concertation avec l’armée.Une autre nouveauté. Il reviendra aux collectivités territoriales d’accorder l’autorisation à la demande d’exploitation, et ce sans concertation préalable avec les autorités militaires, sur 34,26 millions de m² de terrain qui n’ont peu d’impact sur leurs opérations. Elles se trouvent à Paju, Goyang, Yangju et Gimpo dans la province de Gyeonggi, à Ganghwa dans la ville d’Incheon et à Cherwon, Yeoncheon, Yanggu et Yangyang dans la province de Gangwon.