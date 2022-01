La BOK relève son taux directeur à 1,25 %

Photo : YONHAP News

La Banque de Corée (BOK) a relevé, ce matin, son taux directeur de 1 à 1,25 %. Il s’agit d’une hausse supplémentaire survenue après celle de 0,25 point effectuée en novembre dernier. Ainsi, la banque centrale sud-coréenne a effectué le relèvement deux fois de suite, soit une première en 14 ans depuis 2007. Par ailleurs, le taux directeur a retrouvé son niveau d’avant la crise du COVID-19.La BOK a pris cette décision en jugeant que l’économie sud-coréenne a récemment enregistré une croissance assez solide et devrait poursuivre sa reprise. Elle a pris en compte une pression inflationniste toujours importante. Selon elle, l’indice des prix à la consommation pourrait se maintenir au niveau actuel, alors qu’il reste supérieur au seuil des 3 % depuis trois mois.Par ailleurs, cette initiative semble avoir eu un impact sur la situation américaine. En effet, aux Etats-Unis, la Réserve fédérale a laissé entendre son intention de relever son taux directeur plus tôt que prévu et d’accélérer sa politique monétaire restrictive. Elle a précisé qu’elle suivrait de près l’évolution épidémique et la tendance inflationniste pour décider d’une nouvelle augmentation de celui-ci.Comme les banques commerciales emboîteront le pas à la BOK, cela devrait alourdir davantage les fardeaux de la dette des ménages. Toujours selon cette dernière, une hausse du taux directeur de 0,25 point se traduirait par une majoration du montant à payer à titre d’intérêts de 3 200 milliards de wons, soit 2,3 milliards d’euros, par an, pour les foyers, correspondant à 160 000 wons, l'équivalent de 117 euros, par débiteur.