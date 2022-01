La Corée du Nord tire un nouveau projectile non identifié en direction de la mer de l’Est

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a lancé, aujourd’hui, un nouveau projectile non identifié en direction de la mer de l’Est, qui sépare la péninsule coréenne et l’archipel japonais. C’est ce que nous avons appris cet après-midi de l’état-major interarmées (JCS) sud-coréen, vers 14h47.Ainsi, Pyongyang a renouvelé ses provocations seulement trois jours après avoir testé un missile hypersonique. Mercredi, il avait annoncé avoir réussi l’« essai final » en la matière.Les autorités sud-coréennes sont en train d’analyser les caractéristiques de ce nouvel engin, présumé être un missile balistique, à savoir sa portée et son altitude.Ce matin, le régime de Kim Jong-un avait publié un communiqué au nom du porte-parole de son ministère des Affaires étrangères pour fustiger la sanction des Etats-Unis à son égard. Il s’était dit prêt à y réagir plus fermement et clairement si Washington poursuivait une position de confrontation.