Photo : YONHAP News

A l’instar d’hier, toutes les villes du pays, sauf Jeju, ont vu leur thermomètre descendre sous la barre de 0°C, et ce dorénavant pour le troisième jour d’affilée. Il a fait encore plus froid ce matin. Séoul a enregistré -11°C dans la matinée, -12°C à Andong et -5°C à Yeosu ont été recensés, entre autres.Cependant, les températures commencent à s’adoucir et Météo Corée prévoit une légère amélioration pour ce weekend. Le temps sera mitigé, couvert et pluvieux voire même neigeux dans certaines régions du Nord. Le soleil fera son retour sur les trois-quarts du pays à partir de dimanche après-midi. Les nuages se maintiendront dans le Sud-Ouest.