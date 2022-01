La Corée du Sud signe un contrat des exportations de « Cheongung-II » avec les EAU

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a confirmé les exportations de « Cheongung-II », le missile sol-air de moyenne portée avec les Emirats arabes unis (EAU). Le contrat a été signé hier alors que le président de la République Moon Jae-in était en visite officielle dans ce pays, pour le début de sa tournée au Moyen Orient. C’est le premier système d’armes guidés de conception sud-coréenne qui sera exporté. Le montant du contrat s’élève à 3,5 milliards de dollars, un niveau jamais atteint dans les ventes des armements.Le locataire de la Maison bleue s’est entretenu, à l’exposition universelle de Dubaï, avec le Premier ministre émirati Mohammed ben Rachid Al Maktoum sur le développement des relations bilatérales. Il l’a remercié pour cet achat et a évalué que celui-ci a relevé d’un cran leur coopération de défense. A cette occasion, les deux hommes ont paraphé un mémorandum d’entente pour poursuivre cette coordination dans l’industrie de l’armement.Dimanche a marqué la journée de la Corée du Sud lors de l’exposition. Le dirigeant sud-coréen a déclaré, dans un discours, que l’événement de Dubaï inspirait le pays du Matin clair qui souhaite accueillir l’édition de 2030 à Busan, en invitant les chefs d’Etat de chaque pays à soutenir ce projet.Selon Moon, au sein du pavillon sud-coréen sont organisés divers événements culturels basés sur les TIC, permettant de découvrir l’avenir dynamique que prévoit la Corée du Sud. Et d’ajouter que les prestations de danses traditionnelles coréennes, de taekwondo et de k-pop incarnaient le thème de l’exposition à savoir, « Connecter les esprits, créer l'avenir ».