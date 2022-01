COVID-19 : levée du passe sanitaire dans six catégories d’établissements

Photo : YONHAP News

Conformément à la décision provisoire du tribunal saisi par les intéressés, l’application du passe sanitaire a été levée aujourd’hui dans six catégories d’établissements de tout le pays : les hypermarchés, les grands magasins, les cinémas, les musées, les instituts privés périscolaires et les salles d’étude.135 000 sites au total sont concernés, soit 11 % de l’ensemble des infrastructures dans lesquelles ce sésame est obligatoire, comme les restaurants, les cafés et les noraebangs, les karaokés coréens.En revanche, le gouvernement envisage toujours d’étendre le passe vaccinal aux 12-18 ans dès mars prochain. Il continue de souligner une telle nécessité, précisant que le taux d’incidence baisse chez les plus de 60 ans, mais que celui chez les moins de 18 ans se maintient à un niveau élevé de 1 000.Dans le même temps, l’exécutif a annoncé son intention de contester la décision de justice, en vertu de laquelle l’extension prévue du passe aux adolescents a été provisoirement suspendue à Séoul. Il envisage en même temps de multiplier les cas dérogatoires. Actuellement, une telle exception est accordée à ceux qui ne peuvent pas se faire vacciner pour des raisons de santé ainsi qu’aux patients dont le confinement obligatoire est levé. Les détails seront annoncés dans le courant de la semaine.Côté bilan quotidien, 4 072 contaminations supplémentaires ont été recensées en l’espace de 24 heures. A deux ans, jour pour jour, de l’apparition de l’épidémie en Corée du Sud, le 20 janvier 2020, le total cumulé des cas positifs a depuis dépassé la barre des 700 000.