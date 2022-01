Les citoyens hospitalisés dus au vaccin anti-COVID exemptés de passe sanitaire

Photo : YONHAP News

Les personnes qui ont été hospitalisées en raison d’effets indésirables du vaccin anti COVID-19 seront désormais reconnues comme disposant d’un passeport vaccinal. Le Premier ministre Kim Boo-kyum a déclaré ce matin le changement de la directive sanitaire.Pour le moment, la liste des exceptions de ce précieux sésame comprend notamment les habitants guéris du coronavirus, ceux qui ont affiché un symptôme grave après la première injection, les individus ayant des traitements immunodépresseurs ou contre le cancer et enfin ceux allergiques aux substances du sérum.Selon le chef du gouvernement, le passeport vaccinal sera appliqué de façon flexible en fonction de l’évolution de la situation. Il a également appelé le tribunal chargé du procès sur sa légitimité à rendre rapidement son jugement afin d'éviter la confusion des citoyens.Par ailleurs, Kim a indiqué que le variant Omicron devrait devenir majoritaire en Corée du Sud cette semaine, et que l’exécutif mènerait une stratégie de réponse axée sur la rapidité et l’efficacité. Plus précisément, renforcer le contrôle sanitaire, faciliter l’enquête épidémiologique et introduire des pilules antivirales, entre autres.Ces dernières 24 heures, 5 805 nouveaux cas d’infections ont été détectés en Corée du Sud. Le chiffre a, aujourd'hui, bondi de 1 734 pour dépasser la barre des 5 000 en 20 jours. Pourtant, le nombre de patients en état critique continue à baisser avec 532. Celui de décès s'est accru de 74.