Lee Jae-myung et Yoon Suk-yeol dévoilent leurs engagements sur la monnaie virtuelle

Photo : YONHAP News

Les candidats à la présidentielle tentent de séduire les jeunes électeurs en dévoilant leurs projets liés cette fois-ci aux biens virtuels. Lee Jae-myung du parti au pouvoir, le Minjoo, a promis d’examiner l’autorisation de l’offre au public de jetons (ICO), un mode de levée de fonds des entreprises utilisant des monnaies virtuelles. En Corée du Sud, il est interdit d’émettre de nouveaux jetons numériques. L’ancien gouverneur de Gyeonggi compte également élaborer un système législatif pour protéger les acteurs et les investisseurs du domaine.Dans le camp d’en face, le prétendant du Parti du pouvoir du peuple (PPP), Yoon Suk-yeol, s’est engagé également à autoriser l’émission de devises virtuelles. Il souhaite aller plus loin en exemptant d’impôt sur les bénéfices des investissements jusqu’à 50 millions de wons, soit 37 000 euros, tout comme en bourse. La loi actuelle fixe cette somme à 2,5 millions de wons, l’équivalent de 1 850 euros, et son application est reportée à janvier 2023. L’ancien procureur général envisage aussi de récupérer la totalité des profits gagnés par la manipulation des cours.Les deux hommes n’ont pas oublié de s’occuper de la vie des citoyens dans le monde réel. Lee a annoncé son projet de mettre en place une assurance accident destinés aux militaires alors que Yoon a pris l’engagement de notifier régulièrement la différence entre le taux d’intérêt des dépôts et celui des prêts afin d’empêcher les banques d’engranger des bénéfices excessifs.Quant à Sim Sang-jung du parti de la Justice, elle a promis l’amélioration des conditions du travail des infirmiers à travers l’augmentation des effectifs. Ahn Cheol-soo du Parti du peuple a pour sa part demandé l’interdiction de la diffusion du débat télévisé composé seulement de Lee Jae-myung et Yoon Suk-yeol, excluant ainsi les petites formations.