Pyongyang pourrait revoir son moratoire sur les essais nucléaires et d’ICBM

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a laissé entendre qu’elle pourrait revenir sur le moratoire décidé sur les essais nucléaires et ceux de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM).D’après l’information relayée aujourd’hui par la KCNA, son agence de presse officielle, une telle possibilité a été évoquée lors d’une réunion du Bureau politique du comité central du Parti des travailleurs, au pouvoir.Au cours de cette conférence, tenue en présence du dirigeant suprême, la situation actuelle autour de la péninsule, les dossiers internationaux et la politique vis-à-vis des Etats-Unis ont été discutés. « Le Bureau politique a de nouveau ordonné les mesures de défense visant à renforcer et développer, sans tarder, les moyens physiques plus forts et capables de prendre les devants sur les actes hostiles des Etats-Unis à l’égard de Pyongyang, qui s’intensifient d’un jour à l’autre », a précisé l’agence.Toujours selon le média d’Etat, l’organe a également demandé de complètement revoir les mesures de confiance que le pays communiste avait prises et d’étudier au plus vite la possibilité de reprendre toutes les activités provisoirement suspendues. Et d’estimer que la politique malveillante et les menaces militaires des Etats-Unis ont désormais atteint un niveau dangereux et peu tolérable, en dépit des efforts du royaume ermite pour atténuer les tensions, depuis le premier sommet entre Kim Jong-un et Donald Trump, à Singapour en 2018.Pour rappel, en avril 2018, au moment du rapprochement avec les USA, le Nord avait déclaré qu’il détruirait ses sites d’essais nucléaires, et arrêterait de tester la bombe atomique et des missiles susceptibles d’atteindre tout le territoire américain.