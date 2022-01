Corée du Nord : le Conseil de sécurité de l’Onu ne parvient pas à débattre d’une nouvelle sanction

Photo : YONHAP News

La proposition américaine au Conseil de sécurité des Nations unies de sanctionner les nord-Coréens liés au programme balistique a été bloquée. Les discussions sur ce sujet ont été repoussées à la demande de Pékin et de Moscou. Des informations rapportées hier par la presse étrangère.Après avoir imposé, le 12 janvier, ses propres mesures punitives à ces ressortissants nord-coréens, Washington a exigé de l’organe sécuritaire de l’Onu de faire de même. Cela dit, la Chine et la Russie ont demandé à avoir plus de temps pour étudier les données, signifiant qu’elles ont mis leur veto de facto.Aussitôt après leur blocage, dans un communiqué commun publié par huit pays, dont le Japon et le Royaume-Uni, l’ambassadrice américaine à l’organisation internationale, Linda Thomas-Greenfield, a appelé tous les membres du Conseil à s’unir pour condamner les actes de violation des résolutions onusiennes par le régime de Kim Jong-un.De ce fait, le Conseil, réuni à huis clos aujourd’hui, aurait du mal à adopter une déclaration commune sur la récente série de tirs de missiles de Pyongyang.Mercredi déjà, le ministère chinois des Affaires étrangères s’est montré défavorable à l’initiative américaine, affirmant que l’organe onusien n’envisage pas de débattre d’une résolution des sanctions contre la Corée du Nord. Pendant ce temps, celle-ci continue à réagir fortement aux mesures punitives américaines, en évoquant implicitement la possibilité de lever le moratoire sur les essais de missiles balistiques nucléaires.