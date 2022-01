Corée du Nord : échanges téléphoniques entre les négociateurs nucléaires sud-coréen, américain et chinois

Photo : YONHAP News

Après la menace de la Corée du Nord de reprendre ses essais nucléaires et de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM), suspendus depuis 2018, le négociateur nucléaire sud-coréen a échangé hier par téléphone avec ses homologues américain et chinois.Noh Kyu-duk s’est entretenu d’abord avec l’Américain Sung Kim. Les deux hommes ont partagé l’évaluation de la récente situation dans la péninsule, avant de faire le point sur les mesures à prendre face à une telle possibilité.D’après le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, ils ont réaffirmé que le dialogue et la diplomatie étaient les seules solutions pour faire avancer ce dossier sensible. Et de souligner aussi la nécessité de travailler en étroite coopération pour gérer, de manière stable, les agissements dans la région.Le diplomate sud-coréen a également discuté avec le Chinois Liu Xiaoming. L’occasion pour lui de solliciter la collaboration de Pékin afin de ramener au plus vite son allié nord-coréen à la table des négociations visant à résoudre ses problèmes nucléaire et balistique.