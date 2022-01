Football : Hwang Ui-jo rentre dans l’histoire de la Ligue 1

Photo : YONHAP News

En France, l'attaquant sud-coréen Hwang Ui-jo est devenu le meilleur buteur asiatique de la Ligue 1 en réalisant, dimanche, son premier coup du chapeau.Grâce aux trois buts inscrits par Hwang, les Girondins de Bordeaux ont battu, hier, dans un match endiablé, le Racing Club de Strasbourg (4-3) lors de la 22e journée Ligue 1 au Matmut Atlantique. Avec ce succès, les joueurs de Petkovic mettent fin à une série de trois défaites consécutives en championnat.Inscrivant ainsi ses 25e, 26e et 27e réalisations en Ligue 1, le footballeur sud-coréen, arrivé à Bordeaux à l’été 2019, n’aura eu besoin que de deux ans et demi pour devenir le meilleur buteur asiatique de l’histoire de la première division française. Cette incroyable performance lui permet ainsi de dépasser les 25 unités de son compatriote et ancien détenteur du record, Park Chu-young, marquées lors de son passage à l’AS Monaco, de 2008 à 2011. A 16 journées de la fin de la saison, Hwang Ui-jo aura l’occasion de consolider ce record.