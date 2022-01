Exportations : les contenus « made in Korea » enregistrent un bond de 16 %

Photo : YONHAP News

L’industrie des contenus sud-coréens est en plein essor hors de ses frontières, profitant ainsi de la pandémie de COVID-19. Selon le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le montant de ses exportations en 2020 a enregistré une hausse de 16,3 % en glissement annuel pour atteindre 11,9 milliards de dollars. Un exploit reluisant compte tenu du fait que les ventes globales à l’étranger ont reculé de 5,5 % sur la même période.Les plateformes mondiales en ligne y ont joué un rôle prépondérant, fortes de la croissance de la hallyu, la vague culturelle coréenne. Par catégorie, l’édition a connu l’accroissement le plus important de 61,1 %. Le cinéma a bondi de 43 %, les BD de 36,3 % et enfin les émissions de 28,5 %.En ce qui concerne le volume des exportations, les jeux-vidéos se sont hissés en tête avec 8,2 milliards de dollars. Viennent ensuite le secteur de figurines, celui des émissions et le domaine du savoir et de l’information.Le chiffre d’affaires de l’industrie des contenus a progressé de 1,2 % pour s’établir à 128 000 milliards de wons, l’équivalent de 107 milliards de dollars. Cet embelli a été conduit par les jeux-vidéos et les bandes dessinés. En revanche, les films, les dessins animés et la musique ont régressé à la suite de la fermeture des cinémas et des salles de spectacle. Le secteur qui a récolté le plus de recettes était les émissions, suivies de l’édition, du savoir et de l’information ainsi que des jeux sur console.