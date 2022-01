PTPGP : Séoul déposera sa demande d'adhésion en avril

Photo : YONHAP News

Séoul compte déposer sa demande d’adhésion à l’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) en avril prochain. Le ministre des Finances a annoncé ce projet en dévoilant ce matin la stratégie des politiques de l’économie internationale et celle sur les accords de libre-échange (ALE) pour 2022.Selon Hong Nam-ki, le gouvernement tentera de mettre en place des ALE à grande échelle, tout en mettant le paquet pour dépasser la barre de 30 milliards de dollars de commandes étrangères pour la troisième année consécutive. Il cherchera également à profiter pleinement du Partenariat régional économique global (RCEP) dont la ratification est prévue dans une semaine, et à élargir la coopération bilatérale avec les nouveaux marchés, notamment en relançant les négociations de l’ALE avec le Mexique.Dans la foulée, à l’occasion du 30e anniversaire des relations diplomatiques avec la Chine, le Vietnam et des principaux pays dans le Nord de l’Eurasie, Séoul relèvera sa coopération avec eux dans trois domaines : la chaîne d’approvisionnement, l’infrastructure et le numérique.Par ailleurs, afin de faire face aux incertitudes qui planent sur l’économie mondiale, l’exécutif prévoit de renforcer les entités des finances internationales. Pour ce faire, il atténuera les restrictions sur l’opération de change et améliora le marché des changes en faveur des investisseurs étrangers pour obtenir le statut des pays développés dans l'indice MSCI.Qui plus est, la Corée du Sud envisage de renforcer son système de chaîne d’approvisionnement des produits clés et de protéger les technologies à haute valeur stratégique. Enfin, conclure la négociation pour rejoindre l'Accord de partenariat sur l'économie numérique (APEN) constitue un autre défi à relever.