COVID-19 : plus de 8 500 cas positifs, un record

Le variant Omicron se répand à une vitesse fulgurante.Ces dernières 24 heures, 8 571 nouveaux cas de COVID-19 ont été répertoriés. Du jamais-vu. Plus de 5 200 d’entre eux ont été identifiés à Séoul et dans sa couronne, à savoir la province de Gyeonggi et d’Incheon.Le mutant est devenu majoritaire en Corée du Sud la semaine dernière, où son taux de positivité a dépassé les 50 %. Les experts estiment que le pays pourrait enregistrer plus de 10 000 cas cette semaine, la souche étant deux fois plus contagieuse que le variant Delta.Ce qui est plus ou moins rassurant, c’est que le nombre de patients victimes de formes graves a reculé de 26 en un jour, pour s’établir désormais à 392. 23 décès supplémentaires ont été recensés, portant à 0,88 % le taux de létalité.Quant aux malades qui se soignent à leur domicile, le bilan fait état de 32 000 individus à travers le pays. Les lits en réanimation sont occupés à 19 %.Le gouvernement met en place un protocole sanitaire adapté à la situation. Il s’agit pour l’essentiel de diagnostiquer et de prendre en charge, en premier lieu, les personnes à haut risque. Ces nouvelles mesures entreront en vigueur dès demain dans trois villes et une province, pour le moment, où l’Omicron avait déjà commencé à dominer, à savoir Gwangju, Pyeongtaek et Anseong ainsi que le Jeolla du Sud. Seuls les plus de 60 ans ayant des symptômes et les cas contacts peuvent réaliser un test PCR. Les autres ne peuvent l’effectuer que lorsque leur autotest ou leur test antigénique est positif.La durée de la quarantaine est elle aussi réajustée. Si une personne contracte le virus après un schéma vaccinal complet, elle restera désormais isolée pendant seulement sept jours, au lieu de dix actuellement. Elle peut également bénéficier d’une dérogation de confinement même en cas de contact avec un malade du COVID-19. Cependant, cette réduction ne concerne pas les non-vaccinés.Et les arrivants de l’étranger devront eux être placés à l'isolement pendant 10 jours, une mesure qui est maintenue jusqu’au 3 février, pour l’instant.