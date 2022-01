La Corée du Sud enregistre la reprise la plus rapide parmi les pays du G20

Photo : YONHAP News

Après l’annonce d’une croissance de 4 % en 2021, par la Banque de Corée, le ministère de l’Economie et des Finances a affirmé que le chiffre était supérieur aux attentes du marché et que la Corée du Sud avait connu la reprise la plus rapide parmi les pays du G20.Et d’ajouter que l’optimisme n’est pourtant pas encore de mise, en raison d’un nouveau tour de vis sanitaire au premier trimestre de cette année et de l’incertitude qui semble s’amplifier sur le marché international.Comme la banque centrale, le ministère a attribué l’embellie de l’an dernier à celle de la demande intérieure, des exportations, des investissements et des dépenses publiques. Autrement dit, le résultat des efforts conjoints des ménages, des entreprises et du gouvernement.Concrètement, la consommation privée est repartie à la hausse, grâce notamment aux mesures gouvernementales en ce sens et à la vaccination anti-COVID. Néanmoins, elle n’a toujours pas retrouvé son niveau d’avant-crise.Quant aux dépenses publiques, l'exécutif les a fortement multipliées pour l’achat de vaccins contre le coronavirus et pour leur administration. A cela s’ajoute la progression de la contribution des exportations nettes.Le ministère a promis de déployer des moyens préemptifs pour maintenir la tendance haussière cette année également.