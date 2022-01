Ministère des Sciences : lancement d’un jeu concours pour baptiser l’orbiteur lunaire

Photo : YONHAP News

Quel sera le nom du premier orbiteur lunaire de la Corée du Sud ? Le ministère des Sciences et des TIC et l'Institut coréen de recherche aérospatiale (Kari) ont décidé de solliciter les citoyens pour recueillir les meilleures idées de son appellation.Développé depuis 2016, ce dernier subit actuellement des tests dans des conditions spatiales. Il sera lancé sur le Falcon 9 de l’entreprise américaine Space X en août prochain, avant d’atteindre l’orbite de la Lune quatre mois plus tard. Pendant un an, il accomplira des missions, notamment l’exploration du site où le futur atterrisseur lunaire sud-coréen pourra s’installer, l’analyse des particules de la surface de cet astre, ainsi que la recherche sur l’origine de la création de ce dernier.Le ministère récompensera cinq lauréats et la proposition la plus brillante sera utilisée comme le nom officiel de l’engin. Le fin penseur de cette idée remportera un avantage spécial : assister à son lancement sur place aux Etats-Unis.Le jeu concours se déroulera à partir demain jusqu’au 28 février prochain sur le site : www.kari.re.kr/kplo.