Vague Omicron : le nombre de nouvelles infections atteint un nouveau record

Le variant Omicron gagne du terrain en Corée du Sud. Le nombre de nouveaux cas confirmés, ces dernières 24 heures, a bondi à 13 012 alors que le pays avait déjà atteint un record la veille avec un peu plus de 8 500. Depuis le début de la pandémie le chiffre n'a jamais dépassé la barre des 10 000. En revanche, ceux de patients en état grave et de décès restent encore stables avec respectivement 385 et 32.Le Premier ministre Kim Boo-kyum a fait le point ce matin sur cette propagation rapide avant de déclarer que la priorité était désormais de baisser le nombre de malades en réanimation et celui de morts.Des changements dans les dispositifs de prévention sont mis en place aujourd’hui, comme prévu, afin de faire face à cette mutation hautement contagieuse. Notamment, seules les personnes les plus vulnérables se soumettront aux tests PCR et le reste subira des antigéniques. Quelque 430 cabinets médicaux désignés par les autorités publiques participeront au dépistage, à partir du 3 février.En ce qui concerne les pilules anti-COVID, le gouvernement a abaissé l’âge minimum pour la prescription à 60 ans contre 65 ans, et compte les rendre disponibles pour les plus de 50 ans. Les autorités sanitaires ont expliqué que jusqu’à présent environ 200 patients ont eu recours à ce comprimé, sans afficher le moindre effet secondaire grave.Selon l'exécutif, la vague Omicron est différente de celle du Delta. En effet, il avance le fait que la proportion des personnes âgées de plus de 60 ans, susceptibles d'être durement touchées par le nouveau mutant, a diminué de plus de la moitié grâce à la dose de rappel. Ce qui a également entraîné la baisse du nombre de cas critiques. Jusqu’à présent, 50,3 % de la population ont accompli leur schéma vaccinal.