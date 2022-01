Ukraine : Séoul préconise à ses expatriés de quitter le pays

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a appliqué le niveau d’alerte de voyage rouge dans les 12 oblasts d’Ukraine, qui est au cœur actuellement de l'escalade des tensions avec la Russie. Ce niveau 3 sur une échelle de 4 consiste à recommander de quitter le pays.En combinant trois régions qui étaient déjà placées à ce rang, dont la Crimée, Louhansk et Donetsk, en tout 15 divisions administraves sur 25 font partie de cette liste.Séoul a incité les voyageurs et résidents sud-coréens concernés à se réfugier rapidement dans les zones en sécurité, et a préconisé la même chose à ceux qui séjournent dans les autres parties du pays, compte tenu de la volatilité de la situation. Il examinera la mise en œuvre de l’alerte rouge sur tout le territoire dans le cas échéant.L’ambassade de Corée du Sud en Ukraine a créé le système de coopération avec les missions diplomatiques d’autres nations, et s’est procuré des denrées alimentaires en cas d’urgence. Il prépare un plan pour les éventuelles assistance ou évacuation des expatriés, au nombre de 500.