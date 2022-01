Le tribunal accepte une injonction contre le débat télévisé entre Lee Jae-myung et Yoon Suk-yeol

Photo : YONHAP News

Trois débats télévisés entre les candidats à la présidentielle du 9 mars seront organisés selon la loi concernée, dès le 21 février, après leur inscription officielle.Avant cela, un duel entre Lee Jae-myung et Yoon Suk-yeol devait avoir lieu ce dimanche ou le lendemain, d’un commun accord, établi seulement entre les deux hommes. Mais il a été annulé. L’injonction de deux autres prétendants ayant été acceptée hier par le tribunal, qui estime injuste un débat qui n’oppose que les postulants des deux principales formations : le Minjoo au pouvoir et le Parti du pouvoir du peuple (PPP).La justice a expliqué son verdict par le poids dans la campagne de ces premières discussions, d’autant que celles-ci sont au centre de l’attention des électeurs.Conformément à cette décision, Sim Sang-jung du Parti de la justice et Ahn Cheol-soo du Parti du peuple y participeront eux aussi. Ils ont ainsi salué le jugement, et leurs deux adversaires, en tête dans les sondages, se sont déclarés prêts à débattre avec eux.Les trois principales chaînes de télévision nationales, KBS, MBC et SBS, proposent alors d’organiser ce débat inédit à quatre, lundi ou jeudi prochain. Le choix définitif de la date doit se faire demain lors des négociations de travail des partis concernés. Un accord sur les sujets et les modalités doit être trouvé.