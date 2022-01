Perturbation du réseau internet en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Au nord du 38e parallèle, le réseau Internet est agité. La connexion aux sites web des principales institutions du pays communiste reste toujours perturbée ce matin.Aujourd'hui vers 7h, le Rodong Sinmun, le journal officiel du Parti des travailleurs, l'Agence centrale de presse coréenne (KCNA), le ministère des Affaires étrangères, ainsi que le Minju Choson, le journal gouvernemental, et la compagnie aérienne Air Koryo, ont vu chacun leur site encore déréglé.Ces pannes seraient dues à la restauration retardée de ces sites qui ont subi, hier, une attaque par déni de service distribué (DDos). Une attaque DDoS consiste à inonder un réseau avec des volumes de trafic de données inhabituellement élevés afin de le paralyser.En effet, l'agence de presse Reuters a rapporté hier, en relayant un chercheur en cybersécurité de Grande-Bretagne, que la Corée du Nord avait été attaquée par ce moyen.Selon Junade Ali, tout le trafic vers et depuis le royaume ermite avait été interrompu hier matin, et cet incident a duré six heures. Les serveurs qui gèrent les e-mails sont redevenus accessibles, mais les pages web de certaines institutions ne fonctionnent toujours pas.Pyongyang est souvent pointé du doigt pour avoir très probablement cyberattaqué des organismes publics, tout comme financiers, du monde entier avec son équipe de hackers. Mais une fois en position de victime, le régime de Kim Jong-un n'arrive pas à restaurer rapidement ces dérèglements.