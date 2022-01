Photo : YONHAP News

Quatre films sud-coréens seront en compétition au Festival international du court métrage de Clermont-Ferrand, l'une des plus importantes manifestations cinématographiques consacrées ce genre de film.Selon le comité d’organisation, 77 œuvres ont été sélectionnées parmi quelques 8 000 candidatures.Lors de sa 44e édition, qui se déroulera du 28 janvier au 5 février, seront donc présentés en compétition internationale « Wasteland » de Lee Tack, « Hidden Road » de Kim Cheol-hwi, « Invisible Eyes », un film d’animation de Jung Seung-hee, et en compétition Labo, « A Guitar in the Bucket », également une œuvre d’animation, signée Kim Bo-young.