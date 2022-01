Météo : le froid repointe le bout de son nez

Photo : YONHAP News

Ce matin, le froid était plus saisissant que ces derniers jours. Le mercure a chuté d’environ 3°C en moyenne. Il indiquait -5°C dans la zone métropolitaine et à Daejeon, -3°C à Daegu ou encore 2°C à Busan. Un avertissement de vague de froid a été décrété dans les régions du nord et du centre de la province de Gangwon, où il a fait jusqu’à -10°C.Le temps était principalement nuageux sur l’ensemble de la péninsule, avant que ces perturbations ne se dissipent, laissant la place à un soleil radieux, réchauffant ainsi le pays du Matin clair. Le thermomètre est remonté à 4°C, à Séoul notamment, à 5°C à Cheongju, et a atteint 11°C sur l’île méridionale de Jeju.Malgré le retour des températures fraîches, la qualité de l’air ne s’était pas pour autant améliorée dans la matinée. Néanmoins, un niveau « bon » est attendu en fin d’après-midi sur la majorité du territoire.