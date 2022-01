Bourse : le Kospi descend sous les 2 700 points

Photo : YONHAP News

La Bourse de Séoul ne s’arrête plus de dégringoler. En baisse pour le 5e jour consécutif, le Kospi a franchi la barre symbolique des 2 700 points, trois jours seulement après être passé sous celle des 2 800 points. Ce matin, à 11h30, l’indice principal de la place sud-coréenne enregistrait 2 630,44 points (-2,89 %). Il a fini la séance à 2 614,49 points, en déclin de 3,50 %.C’est la première fois, depuis le 3 décembre 2020, que le Kospi redescend sous le cap des 2 700 points. Malgré une hausse à l’ouverture des cours, il s’est vite effondré en raison des fortes ventes des étrangers et des particuliers.Cette chute est intervenue pendant l’annonce des résultats du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui prédit une augmentation de ses taux d’intérêt.Quant au Kosdaq, il suit la même pente glissante et clôture la journée en cédant 3,73 % à 849,23 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen se renforce face à la monnaie européenne, mais s’affaiblit face au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 349,48 wons (-4,46 wons) et le dollar américain 1 202,80 wons (+5,1 wons).