Pyongyang confirme avoir testé hier deux projectiles tactiques guidés sol-sol

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a confirmé avoir tiré hier deux projectiles tactiques guidés sol-sol en direction de la mer de l’Est.Son agence de presse officielle (KCNA) a rapporté aujourd’hui que l’Académie des sciences de la défense avait effectué ce test visant à améliorer les performances des engins et que ceux-ci ont frappé avec précision une île-cible dans la mer. Et d’ajouter que la puissance de leurs ogives a, elle aussi, satisfait aux critères de conception.Hier, l’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a annoncé avoir détecté tôt dans la matinée le lancement de deux projectiles, probablement des missiles balistiques de courte portée. Il a alors détaillé que le Nord les avait tirés depuis la région de Hamhung dans le nord-est de son territoire vers la mer de l’Est. Le JCS a indiqué plus tard que ces armes auraient volé 190 km à une altitude de 20 km. Il s’agit du sixième essai de l’année.Le régime de Kim Jong-un a également annoncé aujourd’hui avoir testé mardi deux missiles de croisière. D’après le média d’Etat, ceux-ci avaient eux aussi atteint avec précision une île-cible, après avoir parcouru 1 800 km pendant environ deux heures et demie en suivant leur trajectoire prévue.La KCNA a par ailleurs rapporté que l’homme fort de Pyongyang a inspecté une usine d’armement, sans préciser pour autant sa localisation ni la date du déplacement.